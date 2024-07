Campeões Boston Celtics confirmam continuidade de Neemias Queta

No passado fim de semana, a imprensa especializada norte-americana já tinha dado conta de que o poste português tinha assinado um contrato plurianual com os Celtics, o que foi agora confirmado pela franquia, anunciando-o como um regresso, depois de o jogador ter sido considerado 'livre'.



"Estamos felizes por o 'Neemi' ter escolhido voltar e assinar pelos Celtics", afirmou o antigo treinador e agora presidente dos Celtics, Brad Stevens, assumindo-se "entusiasmado pelo seu impacto na temporada passada, antevendo melhores dias no futuro".



Os Celtics tinham opção para renovar automaticamente o contrato do português para 2024/25, mas não exerceram essa opção, para poderem prolongar a duração do mesmo.



Neemias Queta ingressou no conjunto de Boston em 2023/24 e sagrou-se campeão logo na primeira temporada, depois de dois anos ao serviço dos Sacramento Kings (2021/22 e 2022/23), que o escolherem na 39.ª posição do 'draft' de 2021



Numa equipa recheada de grandes jogadores, Neemias Queta teve pouco 'espaço' para se mostrar, raramente entrou na rotação e foi muito pouco utilizado nos play-offs, mas foi sempre muito elogiado pelo treinador Joe Mazzulla.



O português esteve em campo apenas em três dos 19 jogos dos Celtics, incluindo um na final, em que entrou a 5.25 minutos do final, com o conjunto de Boston a perder por 45 pontos com os Mavericks, no que foi a única derrota na série (84-122).



No pouco tempo que teve nas 'finals', somou dois pontos, convertendo o único 'tiro' que tentou, e logrou ainda uma desarme de lançamento, 'vencendo' por sete enquanto esteve em campo.



Antes, atuou nos dois primeiros jogos das meias-finais de conferência, com os Cleveland Cavaliers, entrando, na vitória por 120-95 e no desaire por 94-118, com os jogos resolvidos. Somou dois pontos e três ressaltos, em oito minutos.



Ainda assim, e depois de assinar um contrato standard com os Celtics, em 08 de abril, integrou o '15' do conjunto de Boston escolhido para os play-offs e esteve sempre no banco.



Com a utilização em três jogos dos play-offs, os primeiros de sempre, Neemias Queta totalizou 31 em 2023/24, pois tinha estado em 28 da fase regular, quase todos (24) saldados por triunfos do conjunto do Massachussets.



Na época regular, o internacional luso, de 24 anos, teve médias de 5,5 pontos e 4,4 ressaltos, em 11,9 minutos.