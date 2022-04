Campeões Bucks estreiam-se a vencer nos `play-offs` da NBA

O grego Giannis Antetokounmpo marcou 27 pontos e 16 ressaltos, num encontro em que os Bucks, terceiros na fase regular na Conferência Este, conseguiram a melhor prestação defensiva da temporada - ninguém tinha marcado tão poucos pontos ao conjunto de Milwaukee esta época.



Os Bucks conseguiram o 17.º triunfo nos últimos 18 jogos frente aos Bulls e o quinto em outras tantas partidas esta temporada.



Além da prestação de Antetokounmpo, destaque nos Bucks ainda para os 18 pontos de Brook Lopez, numa partida em que mais três jogadores atingiram a dezena de pontos: Jrue Holiday (15), Khris Middleton (11) e Bobby Portis (10).



O regresso, cinco temporadas depois, aos 'play-offs' dos Bulls, sextos do Este, não foi positivo, apesar das boas prestações de Nikola Vucevic (24 pontos e 17 ressaltos, Zach LaVine (18 pontos e 10 ressaltos) e DeMar DeRozan (18 pontos, oito ressaltos e seis assistências).



O segundo encontro da primeira ronda do Este será na quarta-feira.



Também os Phoenix Suns, equipa com o melhor registo da fase regular e finalistas vencidos em 2021, entraram a vencer nos 'play-offs', ao derrotarem os New Orleans Pelicans (110-99), que tiveram de vencer dois encontros no torneio 'play-in' para garantir a oitava e última vaga no Oeste.



O veterano base Chris Paul marcou 19 dos seus 30 pontos no quarto e último período, impedindo que os Pelicans confirmassem a recuperação, que lhes permitiu chegar ao final do terceiro parcial a perder por oito pontos (79-71), depois de ter tido 23 pontos de atraso.



Devin Booker marcou 25 pontos e deu a primeira vantagem aos Suns na partida, com um triplo na primeira posse de bola de um encontro em que a equipa de Phoenix nunca esteve em desvantagem.



Também o poste Deandre Ayton esteve em destaque, com 21 pontos, nove ressaltos e quatro desarmes de lançamento.



CJ McCollum liderou os Pelicans com 25 pontos, mas marcou apenas nove dos 25 lançamentos de campo tentados, com Jonas Valanciunas a marcar 18 pontos e a conseguir 25 ressaltos.



O segundo encontro entre Suns e Pelicans realiza-se na terça-feira, novamente em Phoenix.