Campeões Lakers eliminados pelos Suns na primeira ronda dos `play-offs` da NBA

Apesar de serem os campeões, os Lakers chegavam a esta eliminatória sem o estatuto de favoritos, pois foram apenas sétimos na fase regular Conferência Oeste, enquanto os Suns tinham terminado em segundo.



Em Los Angeles, no sexto jogo da ronda, a equipa de Phoenix foi melhor, acabando por vencer por 113-100, com uma grande exibição de Devin Booker, com 47 pontos (melhor marca pessoal nos 'play-offs') e 11 ressaltos.



O veterano base Chris Paul também esteve em destaque, com 12 assistências, apesar de ter feito apenas oito pontos, com Jae Crowder a chegar aos 18 pontos.



Líder dos Los Angeles Lakers, este ano massacrados com lesões, LeBron James terminou a partida com 29 pontos, nove ressaltos e sete assistências, falhando, à 15.ª presença, pela primeira vez na carreira o acesso à segunda ronda dos 'play-offs'.



Os Suns vão agora defrontar nas meias-finais da Conferência Este os Denver Nuggets, que afastaram os Portland Trail Blazers, por 4-2, depois de um triundo por 126-115 no sexto encontro da eliminatória.



Nikola Jokic, um dos três candidatos ao prémio de jogador mais valioso (MVP) da fase regular, foi a grande figura do encontro, com 36 pontos, oito ressaltos e seis assistências, com Michael Porter Jr. a marcar 26 pontos.



Damian Lillard voltou a tentar carregar os Blazers, mas os seus 28 pontos foram insuficientes, numa partida em que seis jogadores dos Blazers ultrapassaram a dezena de pontos.



Com três triplos marcados - longe dos 12 do jogo 5 -, Lillard entrou para a história da NBA, ao marcar 35 lançamentos de três pontos numa só eliminatória dos 'play-offs', o que representa um novo recorde da competição.