Campeonato da Europa em Lisboa em 2021 será "memorável", presidente FP Judo

Citado em comunicado, Jorge Fernandes destaca a inclusão da prova na programação de Lisboa enquanto Capital Europeia do Desporto, com a competição marcada para daqui a um ano, com cerca de 400 atletas de 40 países diferentes.



A prova ganha ainda renovada importância, uma vez que vai anteceder os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para 2021 devido à pandemia de covid-19, que levou também a adiar os Europeus de 2020, em Praga, para novembro.



"O campeonato da Europa de judo no próximo ano será certamente um dos maiores, se não o maior, evento de Lisboa como Capital Europeia do Desporto. Após este período que estamos a atravessar, acredito que voltaremos a ter um evento internacional de grandes dimensões", explicou Jorge Fernandes, que garante que em 2021 estarão reunidas as condições de "segurança e confiança" para um torneio "memorável".



Será a segunda vez que Portugal acolhe o campeonato da Europa, depois de 2008, também em Lisboa.