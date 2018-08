Campeonato de andebol promete competitividade

O andebol é uma das modalidades mais representadas ao nível dos praticantes e nesta altura está bem e recomenda-se, na opinião do líder federativo.



São 14 os concorrentes ao nacional de andebol que começa esta quarta-feira com um jogo às 20h30, no Dragão Caixa, entre o FC Porto e o Madeira SAD.



Os outros jogos estão marcados para sábado Benfica-Ismai, ABC-Avanca, Sp. Horta-Sporting, Belenenses-Arsenal da Devesa e Águas Santas-Boa Hora. O Fafe-Fermentões realiza-se dia 26 de setembro.



No histórico dos campeonatos o FC Porto tem 20 títulos, o Sporting 19, ABC 13, Benfica 7, Belenenses 5, Madeira SAD e Salgueiros um cada.