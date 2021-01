Campeonato de râguebi sofre paragem até 13 de fevereiro

“Face ao evoluir da pandemia, em sintonia com o reforço das medidas de confinamento e solidários com o esforço dos portugueses num momento particularmente difícil do nosso país, as competições internas que ainda estavam autorizadas a competir terão uma paragem temporária com efeitos imediatos e até 13 de fevereiro”, justificou o organismo.



Em comunicado, a FPR promete ainda reavaliar o adiamento da Divisão de Honra masculina e feminina “dentro de duas semanas” e agradece a “forma consciente, paciente, respeitosa e flexível” com que os clubes têm “cumprido num período excecional e de grande exigência para todos”.



A FPR já tinha anunciado, na quarta-feira, a interrupção do campeonato feminino até ao último fim de semana de fevereiro, devido ao elevado número de jogadoras e equipas em isolamento resultante da covid-19.



A competição masculina já tinha tido as quarta e quinta jornadas adiadas de 9 e 16 de janeiro para datas posteriores, também devido ao elevado número de jogadores e equipas infetados ou em isolamento profilático.



Ambas as competições estavam abrangidas pelo regime de exceção ao confinamento geral decretado pelo Governo, como “competições profissionais ou equiparadas”.