Campeonato nacional feminino de futebol de praia arranca este ano

De acordo com o organismo, a primeira metade da prova será disputada a nível regional, com os calendários a serem definidos pelas respetivas associações de futebol, e servirá para apurar as equipas que vão marcar presença na segunda fase, agendada para o início de agosto.”, disse o coordenador de futebol de praia da FPF, o antigo jogador Madjer.

A "final four", que decidirá o primeiro campeão, está agendada para os dias 7 e 8 de agosto, na mesma data das decisões do campeonato elite e do nacional de futebol de praia masculino.