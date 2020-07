Cancelada corrida em bicicleta entre Paris e Bourges devido à pandemia

"Muitos dos nossos parceiros foram afetados pela crise ligada ao novo coronavírus e foi difícil para eles acompanharem-nos este ano. A 70.ª edição de Paris-Bourges é, portanto, adiada para 2021", justificou a organização do evento.



A pandemia de covid-19 já motivou vários cancelamentos ou adiamentos de corridas em bicicleta, entre elas o ‘Tour’, habitualmente organizado durante as três primeiras semanas de julho, adiado para o período entre 29 de agosto e 20 de setembro, com início na cidade de Nice.