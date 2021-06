Canoagem. Antoine Launay nas "meias" da Taça do Mundo de slalom

Launay precisou, contudo, de ir à segunda manga qualificativa, depois de ter falhado os 30 primeiros lugares entre os 59 participantes, acabando em 34.º com 101,83 segundos, próximo do último atleta bem-sucedido, com 99,34, numa ronda ganha pelo britânico Joseph Clarke, em 90,95.O percurso extra apurava mais 10 canoístas e Launay foi, precisamente, o último a qualificar-se, com o tempo de 99,17 segundos, após sofrer duas penalizações, de quatro segundos no total.No sábado, na semifinal de 40 canoístas, só os 10 melhores tempos conseguirão um lugar na regata das medalhas, marcada para as 11h40 (hora de Lisboa).

Na Taça do Mundo cada país pode apresentar vários canoístas, mas nos Jogos Olímpicos será somente um atleta por país.