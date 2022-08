Canoagem exige reforço do financiamento

”, lamentou, em declarações à agência Lusa, o vice-presidente da Federação Portuguesa de Canoagem (FPC), Ricardo Machado.O dirigente recordou as duas medalhas de ouro, de Fernando Pimenta em K1 5.000 metros e Kevin Santos em K1 200, uma de prata, de Pimenta em K1 1.000, e duas de bronze, uma do limiano e outra de Norberto Mourão na classe adaptada VL2.”, critica.Se para as entidades que tutelam o desporto há desalento, já para os canoístas apenas elogios, até porque a comitiva cumpriu com os dois objetivos traçados para esta competição.”, referindo-se às duplas C2 Inês Penetra/Beatriz Lamas e Bruno Afonso/Marco Apura, que falharam a presença em Tóquio2020 por uma posição.Ricardo Machado garante que a federação está “muito satisfeita” com os desempenhos da equipa, que além das cinco medalhas conseguiu 10 finais, ou seja, nos nove mais fortes da Europa.Os mundiais do próximo ano vão atribuir mais de 80% das vagas de apuramento para os Jogos Olímpicos, pelo que o vice-presidente da FPC promete “uma análise profunda à participação internacional” esta época, de modo a serem feitas as “alterações necessárias” nas tripulações que não atingiram os objetivos ao nível do seu valor.”, completou.A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos terminou domingo em Munique e reuniu nove modalidades, em que Portugal esteve representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.Portugal somou oito medalhas, designadamente quatro de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, de Kevin Santos (K1 200) e Fernando Pimenta (K1 5.000), que também conquistou uma de prata (K1 1000) e uma de bronze (K1 500), e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.