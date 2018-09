Canoagem portuguesa destaca-se pela "organização e resultados de excelêndia"

Lusa Comentários 10 Set, 2018, 13:54 / atualizado em 10 Set, 2018, 13:54 | Outras Modalidades

“Depois de termos preparado dois mundiais no espaço de duas semanas, confirma-se as nossas duas grandes imagens de marca: resultados e organizações desportivas de excelência”, disse Vítor Félix, em declarações à Lusa.



O dirigente falava após o mundial de maratona, que no domingo terminou na Vila de Prado, Vila Verde, Braga, depois de ter promovido a maior prova mundial de regatas em linha, de 22 a 26 de agosto em Montemor-o-Velho: neste período estiveram em Portugal cerca de 3.000 canoístas.



“Foram semanas memoráveis para a canoagem portuguesa. Depois da medalha olímpica em Londres2012 (Fernando Pimenta e Emanuel Silva em K2 1000), esta foi a página mais bonita da nossa história. Voltámos a elevar a fasquia da canoagem e do desporto português. O país inteiro deve estar tão orgulhoso quanto eu”, disse.



Vítor Félix destacou ainda o facto de os dois eventos “terem sempre casa cheia, com milhares a apoiar os atletas”, em duas competições nas quais foram conquistados três títulos mundiais, de Fernando Pimenta em pista no K1 1000 e 5000, e do sub-23 Sérgio Maciel em C1 na maratona.



“A canoagem portuguesa saiu reforçada. Espero que todos os seus agentes saibam aproveitar estas intensos dias de grande promoção nacional e internacional. Demos excelente imagem da modalidade e do país. É o momento certo para aumentarmos o número de praticantes”, concluiu.



No mundial de pista Portugal foi sétimo na classificação por medalhas num total de 70 países, enquanto na maratona foi sexto entre 38 nações em competição.