Canoagem portuguesa estreia-se nos Europeus de maratonas com dois bronzes

29 Jun, 2017

Duarte Silva, campeão da Europa de 2016 em C2, foi terceiro em C1, com o tempo de 1:36.58 horas, a 1.07 minutos do ouro do húngaro Sebestyén Simon, que bateu o compatriota Dániel Fejes por 19 segundos. Rui Matos não concluiu a prova.



Em K1, Rita Fernandes conquistou o bronze, em 1:36.01 horas, a 1.32 do ouro da húngara Dorina Fekete, que foi mais rápida do que a também magiar Viktória Nagy por 3,75 segundos.



O último lugar do pódio foi conseguido em apertando 'sprint' com a inglesa Florence Duffield, que perdeu para a lusa por pouco mais de um segundo: Andreia Azevedo foi nona, a 4.11 da primeira.



Também em K1, Bernardo Santos foi quinto, a 41 segundos do húngaro Levente Vékássy (1:42.12), que foi 0,55 segundos mais forte no 'sprint' do que o britânico Charles Smith, em pódio completado pelo irlandês Ronan Foley, a 8,61 segundos. Pedro Paiva não terminou.



Em C1, Beatriz Barros foi quarta, em 1:34.34, a distantes dois minutos do bronze, num pódio composto pela francesa Mathilde Troncin, a polaca Maja Szajdek e a espanhola Andrea Vazquez.



Rita Nascimento foi sétima e a última 'sobrevivente' a cortar a meta, a 14.04 da primeira.



Em sub-23, Liliana Resende acabou em sétima em K1, com 2:03.39, a 14.03 do ouro da húngara Noémi Horváth, que se superiorizou à compatriota Zsófia Czéllai-Voros por 7,06 segundos e à britânica Alexandra Lane por 7,83. Ana Correia desistiu.



Em 2016, Portugal trouxe seis medalhas dos Europeus de Pontevedra, Espanha, três delas de ouro, destacando-se a quarta de campeão da Europa de José Ramalho em K1, a terceira consecutiva, título que defende no sábado.







- Programa para sexta-feira:



09:00 K2 júnior Rafaela Teixeira/Filipa Santos.



09:05 C1 sub-23 Paulo Pinto e Sérgio Maciel.



11:50 K2 júnior Hugo Barros/Pedro Paiva.



11:55 C2 júnior Leandro Vicente e Duarte Silva.



14:45 K1 sub-23 Miguel Rodrigues e Fábio Cameira.