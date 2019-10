Canoagem. Sérgio Maciel quinto em C1 sub-23 nos Mundiais

O português Sérgio Maciel foi quinto classificado na prova de C1 de sub-23 dos Mundiais de maratona de canoagem, que se estão a disputar em Shaoxing, na China.

Sérgio Maciel gastou 1:55.18,87 horas para cumprir os 22,6 quilómetros, terminando a 4.02,87 minutos do ucraniano Denys Davydov (1:51.16 horas), o novo campeão do mundo, com o polaco Mateusz Borgiel (1:51.18,40) e o húngaro Daniel Laczo (1:52.15,67) a ocuparem o segundo e o terceiro lugares, respetivamente.



Em K1 de sub-23, Adriano Conceição foi sexto classificado, ao cumprir os 26,2 quilómetros em 1:54.31,76 horas, a 2.42,20 minutos do novo campeão do mundo, o dinamarquês Mads Pedersen (1:51.49,56), que bateu o compatriota Thorbjorn Rask (1:52.26,46) e o húngaro Mate Gyorgjakab (1:54.01,11), segundo e terceiro, respetivamente.





Em K2 juniores, numa prova de 22,6 quilómetros, João Silva e Gonçalo Garcia foram oitavos classificados, em 1:35.44,97 horas, numa corrida vencida pelos húngaros Zsombor Ory e Tamas Erdelyi (1:32.29,11).