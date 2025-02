Canoagem. Vítor Félix é candidato a cargo europeu

“Ao terminar em 2024 uma ligação de 20 anos à FPC – oito como "vice" e 12 como presidente – no desporto que é a minha paixão, pensamos que posso ser útil à canoagem europeia, face à minha experiência e conhecimento”, justificou o antigo dirigente.



Em declarações à agência Lusa, Vítor Félix comentava o ato eleitoral que vai decorrer em 29 de março, em Budapeste, no congresso da ECA, no quão vão estar cinco vagas a sufrágio.



Sendo eleito, o antigo responsável da FPC gostaria de trabalhar na “área dos eventos desportivos internacionais, nomeadamente os Campeonatos da Europa”.



“Tenho grande motivação a nível pessoal e profissional. Fruto da experiência da canoagem portuguesa e da minha na organização de vários eventos, é uma área que me agrada particularmente poder vir a trabalhar”, assumiu.



Além das duas décadas ligadas ao dirigismo federativo, destaca como mais-valia sua a formação superior na área do desporto, bem como o facto de profissionalmente ser responsável do setor numa autarquia.



“Estou motivado. Já terminei a minha ligação à FPC em outubro. Estou parado há cerca de três meses e foi com agrado que recebi deste convite para continuar ligado a modalidade. Acredito que posso ser útil ao desporto internacional e a Portugal”, concluiu.