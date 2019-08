Canoagem/Mundiais: Desafios distintos na corrida a Tóquio2020

Lusa Comentários 22 Ago, 2019, 17:49 | Outras Modalidades

O campeão do mundo Fernando Pimenta vai reencontrar na sua meia-final o húngaro Balint Kopasz, que, por margens muito reduzidas, lhe 'roubou' o ouro em K1 1000 e 5000 nos II Jogos Europeus, que decorreram em junho em Minsk.



Estes dois favoritos ao título mundial competem por uma das três vagas que dá acesso à final, na qual os cinco melhores ganham o direito a ir a Tóquio2020.



Teresa Portela tem o mesmo desafio em K1 200, numa meia-final na qual tem como principais obstáculos a neozelandesa Lisa Carrington, bicampeã olímpica e campeã do mundo, bem como a francesa Sarah Guyot, quinta no Rio2016.



Nas canoas, o GNR Hélder Silva, olímpico no Rio2016 em C1 200, aposta nos 1000 metros, a nova distância no programa de Tóquio2020, na qual não compete internacionalmente há uma década, quando era ainda sub-23.



Bruno Afonso e Marco Apura não vão ter tarefa fácil para irem à final, inclusivamente a B, que atribui os lugares entre o 10.º e 18.º, uma vez que a sua semifinal tem várias tripulações bem mais experientes, casos de Brasil e Ucrânia, medalhas de prata e bronze nos Jogos do Rio2016, bem como Hungria e Cuba, quarto e sexto, respetivamente.



Uma Europa bem-sucedida ajudá-los-á em maio de 2020 quando lutarem por uma das duas vagas que ainda vão estar em disputa na fase continental para a C2.



Programa da seleção de Portugal para sexta-feira (horas de Lisboa):



- Eliminatórias



09:40 C1 1000 Hélder Silva



- Semifinais



15:23 K1 200 Teresa Portela



16:39 C2 1000 Marco Apura/Bruno Afonso.



17:14 K1 1000 Fernando Pimenta.