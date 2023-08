Canoagem/Mundiais: Norberto Mourão em Paris2024 na classe adaptada VL2 e quer pódio

"Estamos em Paris2024, que era o sonho. Foi para isso que trabalhámos esta época. Claro que ambicionava a medalha, sonhava com isso. Estava muito vento, mas fiz uma prova extraordinária, mesmo no limite. Não tinha mais para dar. Conseguir a vaga era mesmo o objetivo", destacou.



O vice-campeão da Europa concluiu o seu desempenho em 53,143 segundos, numa regata que teve como vencedor o brasileiro Paulo Rufino, em 50,344.



"Está conseguido. A próxima época é preparar só uma prova. Este ano era esta e os Europeus, há um mês, algo que complicou a preparação, mas estou com o sentimento do dever cumprido. Agora é descansar e pensar em Paris", regozijou-se.



Norberto Mourão reconheceu que neste ciclo olímpico "o nível tem evoluído muito", bem como a sua idade, ainda assim não exclui a hipótese de voltar ao pódio, apesar de ir competir com quase 44 anos.



"Acredito ser possível chegar lá e atingir um excelente resultado. Pensar em medalhas... é para isso que trabalho, o meu objetivo. Vou acreditar sempre. A idade vai pesando, mas, mesmo com mais 10 anos do que alguns dos meus adversários, estou ali a dar luta aos primeiros", vincou.



Além de se apurar em VL2, Portugal conseguiu uma segunda vaga, na categoria KL1, por Alex Santos e Floriano Jesus, embora apenas um possa representar o país em Paris2024.



Fernando Pimenta foi, até agora, o único a garantir vaga direta para os olímpicos, com o título mundial em K1 1.000 metros.



Teresa Portela foi oitava na final, quando havia seis vagas: ainda assim, com as desdobragens, fruto de atletas que apuram em mais do que um barco, a sua qualificação é certa, carecendo apenas de oficialização.