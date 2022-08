Canoísta Alex Santos no quinto lugar na classe adaptada de KL1 nos Mundiais

Na pista sete, Santos, que teve um arranque forte, concluiu a sua prova em 53,86 segundos, a 5,46 do húngaro Peter Kiss, que bateu o brasileiro Luís Silva por 73 centésimos de segundo e o francês Remy Boulle por 2,58 segundos, repetindo assim as posições do pódio em Tóquio2020.

Alex Santos, que tinha sido igualmente quinto nos últimos Jogos Olímpicos, tinha um quarto lugar esta época, na única Taça do Mundo para a paracanoagem.

No sábado, Norberto Mourão participará na final de VL2, na qual conquistou o bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio2020, antes de repetir a classificação nos mundiais de 2021.