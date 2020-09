Canoísta Antoine Launay 12.º em K1 nos Europeus de slalom em Praga

O atleta do Darque Kayak Clube concluiu a final em 106,14 segundos, cumprindo o percurso de 25 portas sem qualquer penalização.



Launay, que garantiu para Portugal um lugar em Tóquio2020 com o sétimo lugar nos Mundiais de 2019, ficou a 8,17 segundos do novo campeão da Europa, o checo Jiri Prskavec.



De manhã, nas meias-finais, com os 30 melhores tempos, Antoine Launay foi 14.º (105,58), conquistando um lugar entre os 15 finalistas.



Jiri Prskavec sagrou-se campeão da Europa com 97,97 segundos, sendo acompanhado no pódio pelo esloveno Peter Kauzer (98,49) e pelo polaco Mateusz Polaczyk (99,06).



Os Europeus estavam previstos para maio, em Londres, mas foram adiados devido à convid-19.



Se a pandemia permitir, Antoine Launay vai participar nas Taças do Mundo previstas para a Eslovénia e França.