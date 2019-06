Canoísta Antoine Launay falha qualificação para a final em Bratislava

Lusa Comentários 23 Jun, 2019, 13:40 | Outras Modalidades

Launay concluiu a prova em 91,70 segundos, mais 350 milésimos do que o 10.º classificado, o francês Boris Neveu, que terminou no último posto de acesso à luta pelas medalhas, numa prova em que o alemão Hannes Aigner foi o mais rápido, com o tempo de 88,86.



O canoísta era o único representante português ainda em competição, depois das eliminações na sexta-feira de Ivan Silva e Luca dos Santos, também em K1, e de José Carvalho, em C1.