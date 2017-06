Canoísta Antoine Launay único português nas `meias` dos Europeus de slalom

Lusa 02 Jun, 2017, 10:08 | Outras Modalidades

Os 30 melhores competidores apuraram-se para as meias-finais de sábado, sendo que Launay se qualificou em 29.º: os 10 primeiros seguem para a manga única da final que atribui as medalhas.



Ivan Silva arruinou a sua prova com um toque na segunda manga que lhe custou decisiva penalização de dois segundos: ficou a apenas um lugar da passagem, em 31.º, enquanto Damien Launay foi 40.º.



A participação lusa teve esta semana uma baixa de vulto, com a lesão do olímpico José Carvalho, em C1, com um problema no ombro esquerdo nos treinos que ditou o seu prematuro regresso a Portugal.



Está a ser avaliado no Porto e ainda se desconhece se estará em condições de participar nos Mundiais, em setembro.