Canoísta João Ribeiro apura-se para a final de K1 500 dos Europeus da Polónia

O atleta de Esposende controlou a prova toda e nos derradeiros metros poupou-se, passando com o terceiro lugar na sua semifinal que lhe permitirá disputar a regata das medalhas às 14:02, horas de Lisboa, na lateral pista nove.



Na quinta-feira, na estreia dos Europeus, João Ribeiro e Messias Baptista venceram a sua eliminatória de K2 500, agarrando a única vaga direta para a final de domingo.



Fernando Pimenta, em K1 1.000, e Norberto Mourão, na canoagem adaptada, também tinham conseguido o mesmo, sendo que, no caso da VL2, a final será hoje às 15:22.



Esta manhã David Varela tem as eliminatórias de K1 200, competindo na pista oito pela única vaga de acesso direto à final.



A equipa de Portugal em Poznan teve de ser reformulada após a crise renal de quarta-feira com o olímpico Emanuel Silva, que continua hospitalizado, e que o impediu de participar no último teste internacional para o olímpico K4 500 com João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, bem como com Messias no K2 500.