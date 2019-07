Canoísta José Ramalho desiste e falha sexto título nos Europeus de maratona

Lusa Comentários 27 Jul, 2019, 19:44 / atualizado em 27 Jul, 2019, 19:45 | Outras Modalidades

"Hoje, não foi um bom dia. Não me senti muito bem. Ainda liderei a duas primeiras voltas, mas não encontrei o meu ritmo, não me senti tranquilo", admitiu o atleta, de 36 anos, que procurava o sexto êxito consecutivo.

Em declarações à Lusa, José Ramalho admitiu a "grande frustração" por interromper a sequência vitoriosa, mas já está focado na prova de domingo de K2, com Ricardo Carvalho, na qual procurar melhorar o quarto lugar de 2018.

"A vida de atleta é isso mesmo: às vezes ganha-se, outras perde-se e também há as que não se consegue acabar. É superar isso e avançar. Espero estar melhor no domingo, bem como nos Mundiais de outubro, na China, para tentar o título mundial que me escapa", completou.

Miguel Rodrigues foi 14.º, a 6.26 minutos do ouro do dinamarquês Mads Pedersen, que bateu o francês Stéphane Boulanger por 1.50 minutos e o espanhol Ivan Alonso por 2.09.

Portugal soma até ao momento três medalhas, duas em sub-23, a de prata de Sérgio Maciel em C1 e a de bronze de Adriano Conceição em K1, enquanto o júnior Marco Oliveira foi bronze em C1.