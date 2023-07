Canoísta júnior João Sousa vice-campeão da Europa de maratonas em K1

O jovem luso cumpriu o percurso em 1:40.20,19 horas, ficando a 9,62 segundos do ouro do espanhol David Pazos, num pódio que ficou completo com o húngaro Arpad Kekesi, bronze a 18,28 do vencedor

Além deste pódio, Portugal já tinha garantido em Cracóvia o bronze de João Bento na `short race` de K1 júnior e a prata, também na prova curta, mas do K1 sénior, por José Ramalho, que esta tarde vai disputar a distância longa, na qual tem sete títulos de campeão da Europa.