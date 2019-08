Canoísta Laurence Vincent-Lapointe suspensa temporariamente por doping

Lusa Comentários 19 Ago, 2019, 18:28 | Outras Modalidades

Através de um comunicado, aquela federação indicou que a atleta, de 27 anos, que compete na vertente de C1 e C2, “acusou positivo a uma substância proibida”, ficando “provisoriamente suspensa".



O organismo mostrou-se ainda “dececionado” com o caso que impossibilita Laurence Vincent-Lapointe de participar nos Campeonatos do Mundo da modalidade, em Szeged, na Hungria, que se disputam esta semana.



“Estamos muito dececionados com o que está a acontecer na véspera da maior competição do ano”, lamentou Simon Toulson, secretário geral da Federação.



A canoísta canadiana sagrou-se seis vezes campeã mundial em C1-200m, quatro em C2-500m e uma no C1-5000m.