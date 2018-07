Partilhar o artigo Canoísta Maria Rei campeã do mundo júnior em K1 1.000 na Bulgária Imprimir o artigo Canoísta Maria Rei campeã do mundo júnior em K1 1.000 na Bulgária Enviar por email o artigo Canoísta Maria Rei campeã do mundo júnior em K1 1.000 na Bulgária Aumentar a fonte do artigo Canoísta Maria Rei campeã do mundo júnior em K1 1.000 na Bulgária Diminuir a fonte do artigo Canoísta Maria Rei campeã do mundo júnior em K1 1.000 na Bulgária Ouvir o artigo Canoísta Maria Rei campeã do mundo júnior em K1 1.000 na Bulgária

Tópicos:

Alina Neumiarzhytskaya, C Minsk, Montemor, Olga Bakó, Pimenta K, Vasconcelos,