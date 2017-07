Canoísta Rafaela Araújo sétima em C1 nos Europeus de maratonas

Lusa 01 Jul, 2017, 13:08 | Outras Modalidades

Numa disciplina ainda a dar os primeiros passos, apenas sete canoístas concluíram o desafio de 19 quilómetros no Rio Lima.



Rafaela Araújo cumpriu a prova em 2:08.52 horas, a 20.19 minutos do ouro da ucraniana Liudmyla Babak, nova campeã europeia, que bateu a húngara Fruszina Miskolkzy, por 3.27, e a espanhola Jenifer Casal, por 5.59.



Ana Quintão foi ultrapassada por Babak, pelo que a volta de atraso lhe custou a desqualificação.



Ainda hoje competem Joana Sousa em K1, Rui Lacerda em C1, bem como José Ramalho, quatro vezes campeão da Europa, e Alfredo Faria em K1.



Até ao momento Portugal tem três medalhas, todas de bronze, conquistadas na quinta-feira pelos juniores do CN Ponte de Lima Duarte Silva em C1 e Rita Fernandes em K1 e na sexta-feira pelo sub-23 Sérgio Maciel, do Darque Kayak Clube, em C1.