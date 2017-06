Canoísta Sérgio Maciel (C1) garante terceiro pódio luso no Europeu de maratonas

Lusa 30 Jun, 2017, 17:39 | Outras Modalidades

O sub-23 Sérgio Maciel, do Darque Kayak Clube, cumpriu o seu desafio em 01:49.47 horas, perdendo apenas por 15,98 segundos para os polacos Patryck Gluza, ouro, e Mateusz Borgiel, que cedeu para o vencedor somente no 'sprint' final, por 1,32 segundos. Paulo Pinto foi nono a 5.31 do primeiro.



Quinta-feira, Portugal tinha garantido dois bronzes, ambos por juniores da 'casa', do CN Ponte de Lima, nomeadamente Duarte Silva em C1 e Rita Fernandes em K1.



Hoje, em K1, Miguel Rodrigues, que tem sido sempre 'top 5' e ambicionava uma medalha em sub-23, foi apenas sexto, perdendo no sprint final para Fábio Cameira, por 0,33 segundos.



Ambos ficaram longe (a 1.33 minutos) da luta pelo pódio composto pelo polaco Fryderyk Fulko, que chegou 4,19 segundos antes do húngaro Ádam Pétro e 9,15 do que o espanhol Miguel Llorens,



Em K2 juniores, Pedro Paiva e João Cunha foram nonos, em 1:40.50, enquanto Hugo Barros e Andrej Jevic concluíram a prova em 12.º, respetivamente a 2.02 e 7.07 do ouro dos húngaros András Redl e Levente Vékássy.



Os dinamarqueses Thorbjorn Rask e Nikolai Thomsen ficaram a 3,09 segundos e os magiares Balázs Bodnár e Ádám Horváth a 6,61, completando o pódio.



Rafaela Teixeira e Inês Peixoto foram décimas, em 1:34.03, enquanto Rita Sá e Mariana Morais ficaram em 12.º, em 1:39.09, respetivamente a 7.09 e 12.15 do ouro das húngaras Zsófia Korsós e Nagy Viktória.



A dupla deu 2.18 minutos de avanço às também magiares Dorina Fekete e Emese Tanka e 2.35 às britânicas Emma Russell e Freya Peters.



Em C2, Duarte Silva e Rui Matos foram sétimos, em 1:35.21, enquanto Leonardo Vicente e Rodrigo Amaram foram os nonos e últimos a concluir a prova, a 5.57 do ouro dos germânicos Arved Heine e Jonas Mode.



Em 2016, Portugal trouxe seis medalhas dos Europeus de Pontevedra, Espanha, três delas de ouro, destacando-se a quarta de campeão da Europa de José Ramalho em K1, a terceira consecutiva, título que defende precisamente no sábado.







- Programa dos portugueses para sábado:



09:00 C1 Rafaela Araújo e Ana Quintão.



11:50 K1 Joana Sousa.



12:00 C1 Rui Lacerda e Nuno Barros.



14:45 K1 José Ramalho e Alfredo Faria.