Canoísta Sérgio Maciel campeão da Europa sub-23 em C1 maratonas

Sérgio Maciel concluiu o trajeto em 1:51.11, batendo os húngaros Daniel Laczo e Mate Zsidai por 1.38 e 4.33 minutos, respetivamente.



Quinta-feira, José Ramalho foi campeão da Europa na "short race" do K1, enquanto o júnior Tomás Sousa foi bronze em C1.



Sérgio Maciel foi campeão da Europa júnior em 2016 e campeão do Mundo sub-23 em 2018, sendo que o título de hoje é o seu nono pódio internacional só entre Europeus e Mundiais.



Nos Europeus menos participados dos últimos anos, devido à pandemia da covid-19, Portugal tem hoje mais duas regatas, com os K1 sub-23 Adriano Conceição e Maria Gomes.