Canoísta Teresa Portela sexta em K1 500 metros

A largar na pista dois, a olímpica portuguesa de 34 anos, que tinha sido 10.ª nos mundiais, concluiu o seu desempenho em 1.56,686 minutos, a 2,805 segundos da polaca Anna Pulawska, medalha de ouro com 1.53,884 segundos, que bateu a húngara Eszter Rendessy por 1,100, medalha de prata, e a dinamarquesa Emma Jorgensen por 1,325, medalha de bronze.

Em Europeus, a canoísta de Esposende soma três bronzes em K1 200 metros e um em K1 500, tendo ainda sido campeã da Europa em K2 200.

Nos mundiais do Canadá, há duas semanas, Portela tinha sido 10.ª no K1 500 e conquistou uma prata, em K2 500 misto com Fernando Pimenta.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal soma já seis medalhas, designadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de prata (K1 1000) e uma de bronze (K1 500) do canoísta Fernando Pimenta.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.