Canoístas João Ribeiro e Messias Baptista "confiantes" ao vencerem campeão olímpico

"Era uma eliminatória complicada, com pelo menos mais dois barcos de bom nível, com potencial para a final. A prova correu bem, apesar de dura, com vento pela frente, mas igual para todos. Certamente será uma meia-final muito dura, porque o nível é muito elevado. Haverá sempre quatro ou cinco barcos candidatos", sintetizou João Ribeiro, em declarações à Lusa.



Os portugueses venceram a sua série da distância olímpica em 1.36,96, batendo os húngaros Bence Nadas, com títulos europeus e mundiais em várias tripulações, e Balint Kopasz, grande rival de Fernando Pimenta no anterior ciclo olímpico e medalha de ouro no K1 1.000 em Tóquio2020, na qual o luso foi bronze.



"Queremos estar na final e discutir as medalhas. Pode acontecer (correr mal), mas vamos fazer tudo para estarmos na final", acrescentou João, depois da regata que não valia qualquer lugar na final.



Na sexta-feira esta dupla será reforçada por Emanuel Silva e David Varela no K4 500 que também deseja conquistar um lugar na regata decisiva, após não o ter conseguido na primeira tentativa.



"Este é um barco reestruturado. Passo a passo, vamos buscar sensações. Claro que este resultado do K2 vai motivar mais um pouco", assumiu Messias Baptista, determinado a sair de Halifax com "dois bons resultados".



A um ano do apuramento para Paris2024, o técnico Rui Fernandes atribuiu o comando do K4 a João Ribeiro, enquanto Emanuel Silva ocupada agora a posição três, à frente de David Varela e atrás de Messias Baptista.



Nas eliminatórias, na quarta-feira, a tripulação oitava classificada em Tóquio2020 não conseguiu a única vaga direta para a final, acabando em terceiro num desempenho aquém do seu valor.