Canoístas João Ribeiro e Messias Baptista na final de K2 500

Na pista seis, a dupla lusa liderou quase sempre a prova, sendo ultrapassada nos derradeiros metros, com a passagem garantida para os três primeiros.

Os quintos classificados no Mundial do Canadá concluíram a sua prova em 1.30,44 minutos, a 130 milésimas da Lituânia.

Esta manhã, a dupla competiu também em K4 500 metros, juntamente com Emanuel Silva e David Varela, com quem conquistaram o oitavo lugar em Tóquio2020, indo disputar as meias-finais no sábado.

Esta foi a sexta final garantida hoje por Portugal, que já tem dois bronzes, por Fernando Pimenta em K1 500 e Norberto Mourão na classe adaptada de VL2.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

Portugal soma já cinco medalhas, nomeadamente duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e uma de bronze do canoísta Fernando Pimenta, no K1 500.

Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.