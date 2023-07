Canoístas José Ramalho e Alfredo Faria vice-campeões da Europa de K2 maratonas

A dupla portuguesa cumpriu a prova em 1:31.43,46 horas, cedendo, no sprint, para os franceses Quentin Urban e Jeremy Candy por meros 1,88 segundos.



O pódio ficou completo com os húngaros Adrian Boros e Bruno Kolozsvari, a 7,56 do ouro.



Este é o segundo êxito para José Ramalho, de 40 anos, depois de outra prata na 'short race' de K1 de quinta-feira: no sábado, também em K1, febre e dores de cabeça impediram-no de lutar pelo oitavo título europeu, pois forçaram-no a abandonar em fase precoce da regata.



Portugal conseguiu ainda mais dois pódios na Croácia, ambos na categoria júnior, com João Sousa em K1 e João Bento na 'short race' de K1.



Hoje, João Bento e Francisco Batista foram quintos na prova K2 júnior, com 01:38.17,38, a mais de um minuto do pódio.



No fim do evento, as três pratas e o bronze permitiram a Portugal ficar em 10.º no medalheiro dominado, destacadamente, pela Hungria (oito ouros, seis pratas e cinco bronzes) e a Espanha (cinco ouros e outras tantas pratas, e 13 bronzes).