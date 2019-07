Canoístas Sérgio Maciel e Adriano Conceição medalhados nos Europeus de martonas

Lusa Comentários 26 Jul, 2019, 18:13 / atualizado em 26 Jul, 2019, 18:13 | Outras Modalidades

Em Decize, França, Sérgio Maciel, campeão do Mundo em 2018, terminou a prova a 51,41 segundos do ucraniano Denys Davydov, medalha de ouro com 1:50.39,99 horas, enquanto o polaco Mateusz Borgiel assegurou o bronze, a 2.32 minutos do vencedor.

Por seu lado, Adriano Conceição garantiu ao `sprint` o derradeiro lugar do pódio, a 5.10 minutos do dinamarquês Mads Pedersen (1:52.51 horas), que bateu o compatriota Thorbjorn Rask por 32 segundos.

Nos metros finais, o português deixou para trás o britânico James Russel e os espanhóis Jon Moreno e Xabier Velasco, garantindo a Portugal, para já, o sétimo lugar no medalheiro.

Na quinta-feira, o júnior Marco Oliveira alcançou a medalha de bronze, em C1, ficando a 31,49 segundos do ouro do húngaro Palla Ballaz (1:38.51,65), que bateu também o espanhol León Villalba por 23,70.

Também em C1, a júnior Beatriz Lamas foi hoje sétima, a 4.45 minutos da francesa Clemence Leblanc (1:07.44 horas), enquanto em K1 sub-23 Rita Fernandes foi nona em K1, a 6.56 do ouro da húngara Lili Katona.

No sábado, destaque para José Ramalho, que acumula seis títulos de campeão da Europa K1 sénior, os derradeiros cinco consecutivos.