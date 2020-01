Cardinal quer seleção de futsal com "competência" para chegar ao Mundial

Com 116 internacionalizações, Cardinal vaticina que a “receita para o sucesso passa pela competência da equipa”, que tem de seguir “junta e unida” e a funcionar “como uma família”, para poder bater Bielorrússia, Finlândia e Itália na Ronda de Elite.



“Vamos ter três jogos muito bem disputados e equilibrados na Póvoa de Varzim [de 30 de janeiro a 02 de fevereiro]. O último jogo vai ser diante da Itália, mas não podemos estar a pensar nesse jogo”, comentou o atleta, que não quer menosprezar qualquer adversário.



Depois de “momentos difíceis, que ficaram para trás”, e que o levaram a falhar o campeonato da Europa que a equipa das ‘quinas’ venceu, o pivô voltou agora e tem marcado vários golos importantes.



“Marcar golos é das coisas que sei fazer melhor. Penso que esse é o meu dom e tenho de o aproveitar”, atirou.



Ainda assim, a qualidade dos portugueses leva-os a chegar aos jogos para “vencer” e conseguir o apuramento para o Mundial2020, numa equipa que vai trabalhar cinco dias em Rio Maior antes de se mudar para a Póvoa, no distrito do Porto, onde se encontrarão com Edu e Ricardinho, que chegarão mais tarde devido a compromissos na Liga espanhola.



Portugal arranca a Ronda de Elite no dia 30 de janeiro, frente à Bielorrússia (20:30), antes de defrontar, no dia seguinte, a Finlândia, à mesma hora, fechando o apuramento no dia 02 de fevereiro, pelas 17:00, frente à congénere italiana, no grupo A da prova que dá acesso ao Mundial.



O vencedor de cada grupo apura-se desde logo para a competição na Lituânia, enquanto os segundos classificados disputam um ‘play-off’ que decidirá as últimas duas vagas.



Em caso de apuramento, o atual campeão da Europa estará presente pela quinta vez consecutiva, procurando integrar o lote de 24 países a disputar, em Kaunas, Vílnius e Klaipeda, o campeonato do Mundo, entre 12 de setembro e 04 de outubro.