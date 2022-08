Carlos Alcaraz, terceiro cabeça de série, segue para a segunda ronda

Alcaraz, quarto da hierarquia mundial, já tinha vencido os dois primeiros sets por 7-5, e quando já tinha uma vantagem de 2-0 no terceiro, Báez acabou por abandonar o encontro devido a lesão, depois de duas horas e 29 minutos.

Atual campeão do Estoril Open, o único título até agora da sua carreira, o argentino, 37.º do ranking ATP, sofreu uma rotura muscular e ficou impossibilitado de continuar no torneio que decorre em Nova Iorque.

Alcaraz fica agora à espera do desfecho do duelo entre o holandês Tallon Griekspoor e o argentino Federico Corria para conhecer o adversário da segunda ronda do US Open, quarta e última prova do Grand Slam.