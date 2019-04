Carlos Betancur vence Clássica Primavera de Amorebieta, José Neves 23.º

Lusa Comentários 14 Abr, 2019, 15:11 | Outras Modalidades

Betancur assegurou o quinto triunfo consecutivo na prova basca, impondo-se ao seu compatriota Carlos Quintero (Manzana Postobon), segundo classificado, e ao seu com companheiro de equipa Eduard Prades, terceiro, que percorreram os 171,5 quilómetros da prova em 3:57.03 horas.



O colombiano sucede a Andrey Amador (2018), Gorka Izagirre (2017), Giovanni Visconti (2016) e Jesús Herrada (2015) no historial da prova, que foi vencida pelo português Rui Costa, em 2013.



A 3.26 minutos do vencedor, José Neves foi o melhor português, na 23.ª posição, à frente de Daniel Viegas (Kometa), 48.º a 17.27 minutos, enquanto Paulo Silva (Guerciotti-Kiwi Atlántico) não terminou a clássica.