Carlos Nascimento e Ancuian Lopes satisfeitos com `meias`

02 Mar, 2019 | Outras Modalidades

Ancuian Lopes (Sporting) foi o primeiro luso em prova este sábado, na quarta eliminatória, que terminou no terceiro lugar (com 6,74 segundos), com classificação direta (passavam os três primeiros e os seis mais rápidos seguintes), a dois centésimos do seu melhor desta época.



"O primeiro objetivo era passar às meias-finais e foi conseguido. Não estava com pressão, mas correr de manhã não é algo que me deixe confortável, mas acabou por ser bom. Na meia-final vou tentar fazer a minha melhor marca e tentar, se possível, passar à final", disse Ancuian Lopes, autor do 12.º tempo das qualificações.



Melhor registo alcançou o também sportinguista Carlos Nascimento, que concluiu em 6,72 segundos a quinta série igualmente no terceiro posto, obtendo o oitavo tempo das eliminatórias, em igualdade com o polaco Remigiusz Olsewksi. O grego Konstadinos Zíkos foi o mais rápido desta fase, em 6,66.



"Sabia que seria uma eliminatória complicada, com um horário de manhã, em que, por vezes, não estamos despertos, mas era igual para todos. Não é desculpa, mas esta não foi uma boa corrida. Fiz uma partida 'fraquinha', mas em velocidade máxima estou bem", afirmou.



Carlos Nascimento vai disputar a primeira série das meias-finais, marcada para as 19:20, enquanto Ancuian Lopes vai alinhar na segunda, oito minutos depois. Avançam para a final, marcada para as 20:50, os dois primeiros de cada série e os dois melhores tempos seguintes.