Carlos Paula Cardoso recandidata-se a liderar a CDP

O atual líder da instituição realçou que os órgãos por si liderados cumpriram o plano de atividades que estava determinado.



Sobre o ato eleitoral que se avizinha Carlos Paula Cardoso disse que a lista que lidera tem o apoio de mais de 20 federações e a equipa que vai às urnas é um conjunto muito renovado de personalidades.



Além de Carlos Cardoso para a presidência da Direção, são ainda candidatos desta lista a presidir aos órgãos sociais da CDP: Manuel António Assunção, na Assembleia Geral, Marta Isabel Bastos, no Conselho Fiscal, e Sofia Silva e Sousa, no Conselho Jurídico.



As urnas estarão abertas na sede da CDP entre as 12 e 30 e as 18 e 30 desta quinta-feira.