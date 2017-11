Carlos Vieira lidera Rali do Algarve, Pedro Meireles controla liderança do campeonato

Lusa 17 Nov, 2017, 22:02 | Outras Modalidades

Está tudo em aberto na luta a dois, entre Meireles e Carlos Vieira, pelo título nacional de pilotos, que ficará decidido no sábado, segundo e último dia do rali algarvio, último dos nove do campeonato nacional.

Após as cinco especiais de classificação de hoje, Carlos Vieira lidera com 10 segundos de vantagem sobre Pedro Meireles, com o turco Orhan Avcioglu (Skoda Fabia R5) no terceiro lugar, a 11,4 segundos do líder.

Carlos Vieira entrou ao ataque, sabendo que só terminando o rali na frente de Pedro Meireles pode aspirar à conquista do título nacional de pilotos. Com vitórias em três das quatro especiais que antecederam a super especial em Lagos, o piloto do Citroen entrou já a somar neste primeiro dia da competição, amealhando 1,14 pontos, e reduzindo a diferença para o líder do campeonato, que era de 8,34 pontos à entrada para a primeira especial do dia.

Quanto à final do European Rally Trophy (ERT), competição com a chancela da Federação Internacional do Automóvel (FIA) que congrega oito competições regionais europeias (Alpino, Balcãs, Báltico, Benelux, Celta, Central e Ibérico) e que este ano se disputa nesta prova algarvia, os vários pilotos estrangeiros vão assistindo ao domínio luso.

O Rali do Algarve, que passa pelos concelhos de Portimão, Monchique, termina no sábado, com os pilotos a terem que percorrer oito especiais, com duplas passagens, na secção da manhã, por Monchique (18,27 km) e Chilrão (11,63 km) e de tarde com os pilotos a percorrerem por duas vezes os troços de Nave Redonda (18,68 km) e Fóia (11,03 km).