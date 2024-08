Carlos Yulo, de 24 anos, terminou a prova de solo com uma pontuação de 15,000, batendo Artem Dolgopyat, que tinha vencido em Tóquio2020 e que hoje foi segundo, com 14,966, enquanto o britânico Jake Jarman foi terceiro, com 14,933.



Esta é a segunda medalha de ouro das Filipinas nos Jogos Olímpicos, depois de Hidilyn Diaz ter vencido no halterofilismo na capital nipónica, nos Jogos que foram disputados em 2021 devido à pandemia de covid-19.