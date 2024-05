Carolina Duarte conquista medalha de prata nos Mundiais de atletismo paralímpico

Carolina Duarte, que na véspera da sua ida para Kobe bateu o recorde da Europa nos 400 metros T13, sagrou-se hoje vice-campeã do mundo na disciplina, terminando com o tempo de 55,61 segundos, sendo apenas batida por Lamiya Valiyeva, do Azerbaijão, que venceu em 55,03.



“Senti-me bem a correr e gostei de toda esta competição. Saio daqui com o sentimento de dever cumprido, porque dei tudo, tudo o que tinha até ao fim. Significa que o trabalho que está a ser feito está a ser bem feito. Mas agora queremos mais. Queremos uma medalha nos Jogos Paralímpicos em setembro e continuo a perseguir o recorde do mundo”, disse, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Atletismo.



Esta foi a terceira medalha portuguesa na competição, todas de prata, depois de Miguel Monteiro, no lançamento do peso F40, e Sandro Baessa, nos 1500 metros T20, também terem terminado em segundo.



A jornada de hoje iniciou com a prestação de Lenine Cunha na final do salto em comprimento T20, conseguindo classificar-se na 10.ª posição, com a marca de 6,20 metros.



Esteve ainda em competição Hélder Mestre, na final dos 200 metros T51, prova que concluiu na sexta posição, com o tempo de 43,31 segundos.



O responsável técnico e coordenador do Atletismo Adaptado da Federação Portuguesa de Atletismo, José Silva, considera que a participação portuguesa foi “bastante positiva, deixando boas expectativas para os Jogos Paralímpicos de Paris”.