Casa Benfica de Loures completa lote do apuramento de campeão de futebol de praia

O conjunto de Loures conseguiu o apuramento para o lote dos quatro melhores clubes, depois de ter vencido (4-3) pela margem mínima o GRAP, quando ainda tem um encontro em atraso por disputar, referente à ronda quatro, diante do Leixões, na quinta-feira.



A fase de apuramento de campeão, assim como a de manutenção, vai disputar-se entre 03 e 05 de outubro, no Estádio do Viveiro - Jordan Santos, na Nazaré.



O sorteio está agendado para sexta-feira, a partir das 15:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras.