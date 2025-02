Cascais finalista da Taça de Portugal em râguebi após vencer São Miguel

Os cascalenses, vencedores do troféu em quatro ocasiões (1986/87, 1990/91, 1991/92 e 1992/93), vão defrontar na final o vencedor do encontro entre CDUL e Direito, que se disputa no domingo.



A final da Taça de Portugal está prevista para 08 de março, às 16:00, no CAR de râguebi, no Jamor, concelho de Oeiras.



Na competição feminina, o Sporting eliminou o Benfica nas meias-finais, ao vencer por 29-26, e vai defender o título frente ao agregado do Sport CP/CRAV, atual campeão nacional, que venceu a outra meia-final por 25-0, por falta de comparência do São Miguel.



A final da Taça de Portugal feminina está prevista para 01 de março, às 14:00, no Estádio Municipal de Taveiro, no concelho de Coimbra.