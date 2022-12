Catarina Costa conquista medalha de bronze no Masters de judo em Jerusalém

Catarina Costa, vice-campeã europeia, bateu na primeira ronda a francesa Blandine Pont, num combate equilibrado, decidido em período de 'ponto de ouro' após acumulação de 'shidos' da gaulesa.



Depois de se impor à espanhola Laura Martinez Abelenda, a portuguesa venceu a norte-americana Maria Celia Laborde nos quartos-de-final, pontuando 'ippon' a 24 segundos do fim do tempo regulamentar.



No combate de acesso à final, a judoca lusa encontrou a francesa Shirine Boukli, a campeã continental que a derrotou na final dos Europeus, e perdeu no período de 'golden score', somando o terceiro 'shido' e ser afastada da luta pelo ouro.



No seu último e derradeiro combate, Catarina Costa enfrentou a mongol Narantsetseg Ganbaatar, pontuando 'wazari' e gerindo a vantagem até ao final. Com este resultado, Catarina Costa conquista a medalha de bronze.



Joana Diogo, na categoria de -52 kg, e Rodrigo Lopes, em -60 kg, não conseguiram superar os seus primeiros adversários, a norte-americana Katelyn Jarrell e o turco Salih Yildiz, respetivamente.



Além dos judocas que hoje entraram em competição, Portugal está representado no Masters, em Jerusalém, que terminam na quinta-feira, por Patrícia Sampaio (-78kg) e Rochele Nunes (+78kg).