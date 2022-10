Catarina Costa luta pelo bronze em Abu Dhabi

Catarina Costa, vice-campeã europeia da categoria mais leve do judo feminino, venceu três combates e perdeu nas "meias" com a espanhola Julia Figueroa, judoca que se apresentou em Abu Dhabi como primeira favorita na categoria e terceira do ranking.A judoca da Académica de Coimbra chegou ao Grand Slam da capital dos Emirados Árabes Unidos à procura de pontos no apuramento olímpico, depois de nos Mundiais em Tashkent ter tido uma prestação aquém das expectativas, ao ser eliminada no combate de estreia.Na competição desta sexta-feira na Jiu-Jitsu Arena, Catarina Costa já tem o melhor desempenho entre os lusos no primeiro dia, depois de vencer três combates, todos no prolongamento ('golden score'), com a chinesa Ting Liu, a israelita Tamar Malca e a sérvia Milica Nikolic.Nas meias-finais, a judoca de Coimbra, quarta favorita e oitava do ranking, foi afastada por waza-ari por Julia Figueroa, com a espanhola a garantir a vantagem ainda no primeiro dos quatro minutos de combate.No combate pela medalha de bronze, Catarina Costa encontrará da parte da tarde a chinesa Zongying Guo, 46.ª do ranking, com quem nunca lutou.O Grand Slam de Abu Dhabi surge numa altura em que se tornou pública nova crise entre um grupo de judocas e a Federação portuguesa, entre os quais Telma Monteiro, que, no seu regresso à competição, foi hoje eliminada ao primeiro combate.Telma Monteiro, que na segunda-feira denunciou o afastamento da selecionadora Ana Hormigo e que se queixou de já não ter este ano verba do projeto olímpico – com a Federação a justificar que a judoca esgotou o ‘plafond’ que tinha -, perdeu com a chinesa Qi Cai (47.ª do ranking mundial).A judoca portuguesa, em Abu Dhabi segunda favorita e nona do mundo em -57 kg, que tinha falhado os Mundiais já em outubro, por se encontrar a recuperar de lesão, não teve um bom desempenho, num combate que se prolongou no "golden score".Telma Monteiro perdeu por hansoku-make (desqualificação), depois de sofrer um terceiro castigo, com o árbitro a recorrer ao vídeo para punir a portuguesa, considerando que a mesma fez uma pega irregular, à perna da adversária, aos 4.56 de combate.Também em Abu Dhabi, Joana Diogo (-52 kg) não conseguiu concluir no início do combate uma imobilização à brasileira Yasmin Lima e acabaria afastada por ippon, a meio do combate, enquanto Rodrigo Lopes (-60 kg) terminou em nono, com uma vitória e uma derrota.O judoca de peso leve português (30.º), isento na primeira ronda, afastou o brasileiro Henrique Silva, último dos 34 inscritos, sem ranking, mas perdeu no segundo combate com o vice-campeão olímpico Yung Wei Yang, atleta de Taiwan e líder mundial em -60 kg.O Grand Slam de Abu Dhabi, que terá hoje Catarina Costa a lutar pelo bronze, contará ainda com Bárbara Timo (-63 kg), no sábado, e Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg) e Anri Egutidze (-81 kg), no domingo.