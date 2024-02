Cátia Azevedo bate recorde nacional dos 400 metros em pista coberta

Austris Augusts on Unsplash

Na Expocentro, onde decorre a primeira jornada, a atleta retirou três centésimas ao anterior recorde – que já lhe pertencia e que fora alcançado no Meeting de pista coberta de Astana, em 27 de janeiro deste ano, quando completou a distância em 52,64 segundos.



"Acho que estou no melhor momento da minha carreira e bater recordes pessoais é isso mesmo”, começou por sublinhar a velocista à Lusa, instantes depois da prova, garantindo, ainda assim, que o foco é “o ar livre”, em que quer “estar no melhor, porque é ano de Jogos Olímpicos”.



A corredora asseverou que “os indicadores são muito bons para o futuro”, finalizando, todavia, que “não esperava estabelecer um novo recorde hoje”.



“Estou muito, muito feliz e isto é provar que está tudo bem e que o recorde nacional está bem feito”, assegurou Cátia Azevedo.