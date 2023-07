Cátia Azevedo e Leandro Ramos vencem e aproximam-se dos Mundiais de Budapeste

No estádio 1.º de Maio, em Braga, Cátia Azevedo, atualmente 68.ª do ranking mundial, teve uma fundamental vitória nos 400 metros, que poderá ter dado à atleta os pontos suficientes para a presença nos Mundiais de Budapeste, naquela que foi a 10.ª vitória da atleta do Sporting na principal competição do atletismo português, num pódio também composto por Carina Vanessa (Sporting) e Filipa Martins (Atlético da Póvoa).



Na vertente masculina, com João Coelho ausente, por estar a representar Portugal nos Jogos Universitários Mundiais, na China, o sportinguista Omar Elkhatib conquistou o título, ao fazer 45,71 segundos, recorde em Campeonatos de Portugal e absoluto a nível de sub-23, com Ricardo dos Santos e Ericsson Tavares, ambos do Benfica, a fecharem o pódio.



Também Leandro Ramos, no lançamento do dardo, conseguiu uma grande marca – 78,42 metros no segundo ensaio - e, ao vencer, com direito a recorde em Campeonatos de Portugal, somou 100 pontos que o colocam na rota da capital húngara, ele que estava na calha para entrar pelo ranking nos lugares de apuramento para o evento, que se disputa entre 19 e 27 de agosto, ficando agora dependente dos resultados dos concorrentes diretos nos respetivos campeonatos nacionais.



Nos 100 metros, André Prazeres alcançou o melhor tempo de sempre na competição, com 10,7 segundos, ultrapassando a histórica marca de Francis Obikwelu (10,20), em 2006, naquela que foi uma luta acesa com Carlos Nascimento, que era bicampeão em título, enquanto Lorène Bazolo, aos 40 anos, sagrou-se octocampeã, numa corrida com cinco atletas do Sporting nas seis primeiras posições.



Sem grandes surpresas, Mariana Pestana, do GD Estreito, que recentemente bateu o recorde nacional sub-23 do lançamento do martelo (68,50 metros), no Funchal, conquistou o título português pela primeira vez e sucedeu à hegemónica Vânia Silva, campeã portuguesa na modalidade por 21 ocasiões, ainda que tenha ficado longe de superar a melhor marca da atleta olímpica.



Quanto às corridas de meio-fundo do dia, Isaac Nader conquistou os 1.500 metros masculinos pela quarta vez consecutiva (3.39,31 minutos), num pódio totalmente composto por atletas do Benfica – José Carlos Pinto e Miguel Moreira foram segundo e terceiro classificados, respetivamente, sempre destacados dos restantes corredores, terminando quase a nove segundos do quarto.



Salomé Afonso bateu Camila Gomes e Beatriz Fernandes, dando, de forma tranquila, mais uma vitória ao Sporting na prova feminina.



O salto em altura trouxe um fascinante e longo duelo entre Anabela Neto, vencedora do Sporting, que ultrapassou os 1,77 metros, com a jovem Ana Leite, do Académico Jardim da Serra, a ter saltado 1,75, com a atleta nascida em 2001 a chegar próximo do ‘ouro’.



Ana Rita Silva, do Maia AC, atingiu o topo do pódio pela primeira vez no salto em comprimento, ao conquistar o título com a marca de 5,85 metros, destacando-se num dia em que Sporting e Benfica conquistaram quase a totalidade das provas em que se inseriram.



Na prova masculina, Gerson Baldé fez um notável salto de 7,90 metros, que ficou apenas a 10 centímetros da marca de Nélson Évora em 2007, e voltará a entrar em ação no domingo para tentar revalidar o título no salto em altura, essa sim a especialidade do saltador.



Liliana Cá conquistou o seu sexto ‘ouro’ no lançamento do disco, batendo a segunda classificada Irina Rodrigues, a sua ‘eterna rival’ na prova, com quem discute a vitória na prova desde 2008 e Ana Leite.



Numa primeira jornada repleta de provas, houve espaço para a equipa do Maia AC bater o conjunto sportinguista nas estafetas masculinas, com o emblema ‘verde e branco’ a redimir-se na prova feminina, enquanto João Vieira e Vitória Oliveira venceram na marcha.



Entre muitos outros resultados, o individual Tsanko Arnaudov venceu no lançamento do peso, com 20,17 metros, ao passo que Pedro Buaró (Benfica) venceu no salto com vara (5,50 metros).



A 108.ª edição dos Campeonatos de Portugal de atletismo ao ar livre termina no domingo, com a segunda jornada da competição.