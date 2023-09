A recordista nacional, que nos Mundiais de Budapeste não passou da primeira ronda, ficou a um segundo do seu melhor registo de 2023.A corrida foi vencida pela britânica Laviai Nielsen, que completou a volta à pista em 51,51.No lançamento do peso esteve o luso Francisco Belo, que atirou a 19,95 metros, antes de marcar cinco nulos.O vencedor, com 21,88 metros, novo recorde do meeting, foi o italiano Zane Weir.