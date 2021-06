Cátia Azevedo forte nos 400 metros dos Campeonatos de Portugal

No triplo salto masculino, a ausência de Pedro Pichardo abriu caminho à revalidação do título de Tiago Pereira, com Nelson Évora a ser distante segundo, muito longe do seu melhor, a pouco mais de um mês do que serão os quartos Jogos Olímpicos da sua carreira.No triplo, esperava-se mais despique, mas a ausência inesperada de Pedro Pichardo deixou o caminho aberto para Tiago Pereira, vencedor com 16,23 metros.Nelson Évora ficou-se pelos 15,93, confirmando estar ainda longe do que vale, se bem que a melhorar um metro face ao que fez há duas semanas em Espanha.Pichardo, por mínimo atingido, Évora e Pereira, por posição no "ranking" de apuramento para Tóquio, vão agora encontrar-se nos Jogos Olímpicos.





Outros resultados da competição