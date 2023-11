Cavaleira Maria Caetano quinta em prova da Taça do Mundo de ensino

A cavaleira olímpica portuguesa Maria Caetano foi hoje quinta classificada no Grande Prémio Freestyle to Music, da Taça do Mundo de ensino (‘dressage’) de Madrid, a montar Hit Plus.

Caetano, que na sexta-feira tinha sido sexta no Grande Prémio conquistado pelo alemão Matthias Roth, foi hoje quinta na prova designada em torno da música, com uma pontuaçãode 76,340%.



O vencedor foi o espanhol José Dockx, com 80,870%, num pódio que fechou com 78,425%, marca da terceira classificada, a espanhola Beatriz Salat.



Oitava na prova de ensino por equipas e 27.ª a título individual nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, em 2021, a portuguesa procura voltar ao principal evento desportivo mundial em Paris2024.